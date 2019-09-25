Анкара, , 13:41 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» за последние пять дней 16 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 25 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Среди обезвреженных повстанцев присутствовали те, за чью голову была назначена награда. Спецоперации проходили на юго-востоке страны.

Напомним, Рабочая партия Курдистана признана Турцией, США, а также странами Евросоюза, террористической организацией, поэтому в этих государствах ее деятельность преследуется по закону.

Повстанцы выступают за создания собственной автономии в рамках государства, однако Анкара не готова пойти на подобные уступки. Конфликт между сторонами продолжается долгие десятилетия, в ходе него погибли свыше 40 тыс. человек.

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