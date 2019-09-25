Вашингтон, 25 сентября 2019, 13:39 — REGNUM История не забудет тех, кто организовывал импичмент «тирана» США Дональда Трампа, считает член Палаты представителей Элайджа Каммингс. Об этом он напиал 24 сентября в своем твиттере.
Конгрессмен, минувшим летом попавший под критику Трампа из-за плохого состояния возглавляемого им округа (критика вылилась громкий скандал), считает, что
Напомним, еще один активный сторонник импичмента, конгрессмен Джон Ярмут, призвал демократов и республиканцев присоединиться к нему в уверенности, что такое действие принесет им в будущем возможность «легко жить».