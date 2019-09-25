Вашингтон, , 13:39 — REGNUM История не забудет тех, кто организовывал импичмент «тирана» США Дональда Трампа, считает член Палаты представителей Элайджа Каммингс. Об этом он напиал 24 сентября в своем твиттере.

Конгрессмен, минувшим летом попавший под критику Трампа из-за плохого состояния возглавляемого им округа (критика вылилась громкий скандал), считает, что

Элайджа Каммингс «Когда об этой бурной эпохе будут писаться книги, я хочу, чтобы они показали: я был в числе тех в Палате представителей, кто противостоял беззаконию и тирании».

Напомним, еще один активный сторонник импичмента, конгрессмен Джон Ярмут, призвал демократов и республиканцев присоединиться к нему в уверенности, что такое действие принесет им в будущем возможность «легко жить».