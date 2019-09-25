Нью-Йорк, США, , 13:44 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский назвал «частными и конфиденциальными» свои переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает CNN.

При ответе на вопрос журналиста о том, хочет ли Зеленский, чтобы стенограмма их разговора с Трампом на полях саммита ООН была обнародована, он ответил: «Посмотрим».

Кроме того, президент Украины проигнорировал вопрос о том, понимает ли он, что военная помощь США Украине и расследование в отношении бывшего вице-президента Соединённых Штатов Джо Байдена и его сына Хантера были связаны.

Напомним, 25 сентября издание The Washington Post со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что высокопоставленные сотрудники администрации президента Соединённых Штатов пытались не допустить контакты Трампа с Зеленским. Причиной этого якобы сало опасение политических оппонентов президента США, что он может использовать свои рычаги давления для того, чтобы получить от Украины порочащую информацию о своем политическом конкуренте — Джо Байдене и его сыне.

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