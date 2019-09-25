Во вторник, 24 сентября окружной суд города Лодзь приговорил 27-летнего Давида Л. к четырём годам лишения свободы за участие в незаконном вооружённом формировании в Сирии и подготовку теракта в Польше. Об этом сообщает «Польское радио».

Варшава, , 13:26 — REGNUM Вместе с Давидом Л. осуждён его знакомый Марчин С., который знал об участии Давида в террористической организации, но не донёс об этом в правоохранительные органы. Марчин С. приговорён к одному году лишения свободы с отсрочкой на три года, он не находился под стражей.

Как пояснил судья Томаш Кравчик, обвинение было сложным, поскольку было основано только на информации из сети, компьютеров и показаний некоторых свидетелей. Суд не имел возможности заслушать свидетелей, которые находятся в Сирии. Остались невыясненными вопросы об участии подсудимого в боевых действиях, и о том, по своей ли воле он отказался от дальнейшего пребывания в Сирии. Поэтому приговор был четыре года, хотя прокурор просил семь из восьми, предусмотренных законом.

Расследование проводил отдел по делам организованной преступности и коррупции краевой прокуратуры Лодзи. Было установлено, что Давид Н., живший в Норвегии, в 2014 году попал через Турцию в Сирию, где присоединился к одной из группировок. Обвиняемый занимался запугиванием гражданского населения при ликвидации органов власти Сирии и установлении норм шариата.

В ноябре 2015 года Давид Л. вернулся в Норвегию, где был арестован и передан Польше. В 2017 году он был выпущен из тюрьмы, но позже снова задержан, поскольку появились сведения о том, что он изучает возможности совершения теракта в Польше.