Киев, 25 сентября 2019, 13:20 — REGNUM «Киев может пойти на уступки и согласиться прописать в «формуле Штайнмайера» проведение местных выборов в отдельных регионах Донбасса при отсутствии украинских войск на участке российско-украинской границы». Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-замглавы генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Кроме того, он считает, что в Донбассе перед проведением местных выборов нужно развести противоборствующие силы и завершить процесс обмена пленными.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в середине октября может пройти встреча лидеров государств «нормандского формата». При этом он отметил, что пока трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) не согласовала текст для встречи лидеров «нормандской четверки». Он считает, что в ближайшее время ТКГ согласует итоговое коммюнике.