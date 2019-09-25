Киев, , 13:20 — REGNUM «Киев может пойти на уступки и согласиться прописать в «формуле Штайнмайера» проведение местных выборов в отдельных регионах Донбасса при отсутствии украинских войск на участке российско-украинской границы». Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-замглавы генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Кроме того, он считает, что в Донбассе перед проведением местных выборов нужно развести противоборствующие силы и завершить процесс обмена пленными.

«Но перед этим нужно развести силы, остановить огонь. Понятно, что проводить выборы в условиях, когда гибнут люди и военные, и гражданские, это невозможно сделать. Нужно провести обмен пленными. Кстати, списки согласовываются и тоже продвигаются. Нужно выполнить домашние задания, чтобы произошла встреча в нормандском формате», — рассказал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в середине октября может пройти встреча лидеров государств «нормандского формата». При этом он отметил, что пока трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ) не согласовала текст для встречи лидеров «нормандской четверки». Он считает, что в ближайшее время ТКГ согласует итоговое коммюнике.