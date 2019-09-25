Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Как один из тех, кто был в первых рядах инициаторов процедуры импичмента против действующего президента США, конгрессмен Джон Ярмут призывает всех прочих конгрессменов присоединиться к нему. В своем твиттере он обращается к коллегам как по Демократической, так и по Республиканской партиям.

В отличие от многих других сторонников импичмента, Ярмут делает акцент не на «нарушении Дональдом Трампом закона», не на необходимости «спасать демократию от разрушения», а на психологическом комфорте тех, кто обеспечит импичмент:

Джон Ярмут «Только представьте, как легко вы сможете жить с собой до конца своей жизни».

Напомним, в твиттере, где активно обсуждается процедура импичмента, мнения разделились. Среди сторонников Демпартии одни благодарят своих лидеров за этот шаг, но другие считают его бесперспективным, а в рядах сторонников Трампа бытует мнение, что поднятая шумиха лишь поможет действующему президенту переизбраться на второй срок.