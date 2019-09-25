Стокгольм, , 13:19 — REGNUM Шведская активистка Грета Тунберг, специализирующаяся на защите окружающей среды, получила премию «За правильный образ жизни», об этом 25 сентября сообщает Al Arabia.

«За то, что она вдохновляет своими политическими требованиями, отражающими научные факты, требующими принятия срочных мер в области климата», — говорится в комментарии к награде.

Напомним, премия «За правильный образ жизни», известная также как «Альтернативная Нобелевская премия», учреждена в 1980 году и вручается ежегодно. Всего отбирается четверо победителей, каждый из которых получает премию в размере $103 тыс.

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