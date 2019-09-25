Яунде, , 13:10 — REGNUM На фоне подготовки к национальному диалогу, созванному президентом Камеруна Полом Бийей, с целью положить конец конфликту, в результате которого погибли по меньшей мере 2000 человек, в англоязычных регионах страны были зафиксированы новые очаги насилия. Об этом сообщает VOA Africa.

По информации радиостанции, в последние две недели в полицию неоднократно поступали сообщения о столкновениях в англоязычных северо-западных городах Кумбо, Ндоп, Баменда, Бафут, Ком, Мбенгви, Бамбуи и в юго-западных городах Буэа, Кумба, Мамфе, Эюмуджок и Мутенгене. В результате возобновления насилия за последние две недели погибло около 25 человек. В англоязычных городах было также отключено электричество, так как злоумышленники подожгли линии электропередач. Они также разрушили девять школ, заблокировали несколько дорог и взорвали цистерны, перевозившие топливо в англоязычные города.

Военные заявили, что развернули войска для защиты гражданских лиц и их имущества. Специально подготовленные солдаты также заменят учителей, которые бежали в более безопасные места.

Учитель Годфред Метуге заявил, что жестокие нападения боевиков-сепаратистов усилились, когда президент Камеруна Пол Бия 10 сентября объявил, что он созывает национальный диалог для урегулирования кризиса в англоязычных регионах, но так и не освободил лидера сепаратистов Аюка Табе и его 10 соратников, которые были приговорены к пожизненному заключению военным трибуналом в Яунде.

47-летний торговец Этьен Мбаку, который также бежал из англоязычного северо-западного города Ндоп, говорит, что он думает, что насилие, наблюдаемое с 10 сентября, когда Бия призвал к национальному диалогу, прекратится, если президент освободит лидеров сепаратистов.

«Я думаю, что следует добавить, прежде чем начать диалог, он должен лично объявить всеобщую амнистию, чтобы успокоить разъяренных сепаратистов и призвать их участвовать в диалоге», — сказал он.

По мере продолжения насилия премьер-министр Камеруна Дион Нгуте консультировался с лидерами политических партий, активистами гражданского общества, лидерами мнений, традиционными правителями, законодателями и духовенством, чтобы собрать их предложения, которые будут представлены на рассмотрение в ходе национального диалога, который пройдет с 30 сентября по 4 октября в Яунде с целью достижения окончательного возвращения к миру.

Сепаратистские группы в социальных сетях называют диалог «несущественным событием». Они говорят, что они стали суверенным государством под названием Амбазония 1 октября 2017 года, когда их лидер Аюк Табе провозгласил независимость от Камеруна. Они намерены добиться вмешательства международного сообщества с требованием вывода войск из Амбазонии.

По данным ООН, в результате конфликта в англоязычных регионах Камеруна погибли более 2000 человек, более 500 000 человек были вынуждены покинуть свои дома, и более 50 000 камерунцев нашли убежище в Нигерии.

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