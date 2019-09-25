Вопросы белорусско-польских отношений и проведение в Минске «мероприятия высокого уровня по линии «Восточного партнерства» обсудили 24 сентября в Нью-Йорке министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Нью-Йорк, США, , 12:59 — REGNUM «Глава белорусского внешнеполитического ведомства пригласил министра иностранных дел Польши на мероприятие высокого уровня по линии Восточного партнерства, которое состоится в начале октября в Минске с участием высокопоставленных представителей стран ЕС и других государств региона», — сказано в сообщении МИД Белоруссии.

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Были обсуждены решения руководства Польши о размещении в стране дополнительных контингентов вооруженных сил США. Макей проинформировал Чапутовича о высокой степени готовности к подписанию соглашения между Белоруссией и ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии.

«Министры иностранных дел подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по вопросам двусторонней и многосторонней повесток дня», — отметили в МИД РБ.

Там также сообщили: «На полях общей дискуссии текущей сессии состоялась встреча главы белорусского внешнеполитического ведомства со Специальным представителем ЕС по вопросам прав человека Эймоном Гилмором. Собеседники договорились о продолжении контактов по линии Белоруссия-ЕС, в том числе для обсуждения всех чувствительных вопросов, находящихся на общей повестке дня».