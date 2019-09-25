Москва, , 12:59 — REGNUM Импичмент Дональда Трампа станет четвертой инициацией процедуры импичмента президента США за всю их историю. Вряд ли процедура достигнет результата, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Однако дополнительная волатильность мировым фондовым, валютным и сырьевым рынкам обеспечена.

Если говорить о России, то считается, что с республиканцами Кремлю легче. Однако на самом деле у США жесткие интересы, тот же СПГ в Европе. И не принципиально, как зовут их президента.

При этом сам господин Трамп — личность альтернативно одаренная, слон в посудной лавке. Его конфликт с Китаем может ввергнуть мировую экономику в рецессию, что приведет к обвалу фондовых индексов и цен на нефть.

Трамп не понимает, что глобализация, которую он так не любит, это результат развития транспортных и телекоммуникационных технологий. Остановить этот процесс невозможно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале официальных слушаний по импичменту президента США Дональда Трампа.

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