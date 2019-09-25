Москва, , 12:58 — REGNUM Более 90% операций по банковским картам физических лиц за первую половину 2019 года пришлось на безналичные транзакции. Такие данные приведены на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Таким образом, подавляющее большинство операций с картами были связаны с безналичной оплатой товаров и услуг, а также переводов на другие счета. При этом и по объему такие операции занимают львиную долю рынка — 68%. В целом за первые шесть месяцев 2019 года физлица в России применили свои банковские карты свыше 19 млрд раз на сумму в 40 трлн рублей.

«Объем эмиссии активных карт (с помощью которых была совершена хотя бы одна операция в отчетном периоде) на конец июня составил почти 183 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 8%», — отмечено в сообщении Центробанка.

Также регулятор отмечает рост доступности платежной инфраструктуры. Так, на 1 июля 2019 года на 1 млн жителей приходилась 21 тысячи устройств по приему платежных карт.

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