Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Резолюцию, направленную на отстранение от должности председателя юридического комитета Палаты представителей Джерролда Надлера, представил конгрессмен-республиканец Лэнс Гуден. Об этом сообщает The Hill.

Надлер — главный демократ в группе, ответственной за обработку процедуры импичмента, начатой против президента США.

По словам Гудена, резолюция «официально признает незаконность процедуры импичмента», утверждая, что для продолжения процедуры комитету необходимо разрешение.

Лэнс Гудэн «В последние дни демократы ханжески заявили о своей преданности верховенству закона. Я призываю их следовать этим правилам и привлечь председателя Надлера к ответственности за их нарушение».

Подчеркивается, что по закону, Надлер не может начать процедуру импичмента, пока вся Палата представителей не проголосует за разрешение для него на данное действие.

Лэнс Гудэн «Эта попытка переворота против законно избранного действующего президента является беспрецедентной и должна быть пресечена. Я настоятельно призываю большинство немедленно принять меры к тому, чтобы он был лишен своего председательства и чтобы любые его сообщники в юридические комитете не рассматривались в качестве замены».

Как известно, о начале процедуры импичмента действующего президента США объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Однако к этой угрозе Трамп не отнесся серьезно, а его избирательный штаб создал группу по защите от импичмента, в которую всего за $5 может вступить любой желающий.