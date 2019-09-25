Киев, , 12:53 — REGNUM «Президент США Дональд Трамп согласился присоединиться или возглавить переговоры в «нормандском формате» по решению конфликта на Донбассе». Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«В последнее время он согласился на то, чтобы расширить «нормандский формат», чтобы присоединится или возглавить работу относительно Украины», — сказал Романенко.

По его словам, есть «высокая вероятность» того, что на ближайших переговорах «нормандской четверки» произойдет «сдвиг».

"Готовится отвод войск по всей линии столкновения… Кроме разведения сил идут переговоры по «формуле Штайнмайера» и по итоговому коммюнике. Это рабочая ситуация. По этим трем вопросам разное состояние подготовки. Будет трехстороння встреча (о трехсторонней контактной группе (Россия-Украина-ОБСЕ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе — ред.). Там со стороны Украины и её участников будет решен вопрос относительно обеспечения этой встречи», — сказал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. По данным Офиса президента, Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.