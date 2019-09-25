Киев, 25 сентября 2019, 12:53 — REGNUM «Президент США Дональд Трамп согласился присоединиться или возглавить переговоры в «нормандском формате» по решению конфликта на Донбассе». Об этом 25 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-замглавы Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.
По его словам, есть «высокая вероятность» того, что на ближайших переговорах «нормандской четверки» произойдет «сдвиг».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны обсудили состояние подготовки к встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. По данным Офиса президента, Зеленский подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию в Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.