Псков, , 12:52 — REGNUM В Псковской области более 200 десантников в рамках тактического учения десантировали из самолётов Ил-76 МД, после чего военнослужащие захватили аэродром условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Погрузка личного состава в самолёты военно-транспортной авиации прошла скрытно, ранним утром, на аэродроме «Кресты» в Псковской области. Самолёты военно-транспортной авиации воздушно-космических сил, задействованные в учении, после десантирования совершили противозенитный манёвр и убыли на аэродром базирования», — сообщили в пресс-службе.

В соответствии с замыслом учения, десантники захватили аэродром условного противника с целью удержания района для развёртывания основных сил соединения. Далее десантники, совершив марш в заданный район, форсировали водную преграду на штатной технике (БМД-2, БТР-Д, 2С9 «Нона», 1В119 «Реостат») и закрепились в назначенном рубеже.

Полковое тактическое учение проводится под руководством командира Псковского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия. Проверялась готовность полка к практическим действиям.

Учение началось 23 сентября и продлится до 27 сентября. В нём задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих гвардейского соединения ВДВ и более 100 единиц боевой техники.