Джакарта, , 12:47 — REGNUM В Джокьякарте пройдет международная конференция женщин-полицейских (IAWP), сообщает Antara.

«Индонезия была выбрана в качестве принимающей страны, которая проведет конференцию IAWP в 2020 году», — заявил глава отдела международных отношений миссии при штабе национальной полиции Кришна Мурти в Джакарте.

Напомним, IAWP — это организация, которая была учреждена в 1915 году в Лос-Анджелесе (США). В IAWP входят 73 государства, которые ежегодно проводят международные конференции в одной из стран-участниц.