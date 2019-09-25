Степанакерт, 25 сентября 2019, 12:47 — REGNUM Подразделения противовоздушной обороны Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики 25 сентября в районе 10:15 возле населенного пункта Акна сбили беспилотный летательный аппарат «ORBITER-2» ВС Азербайджана, осуществляющего разведывательный полет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны НКР."ORBITER-2» — беспилотный летательный аппарат израильского производства. В феврале стало известно, что израильская компания Aeronautics в ближайшие два года поставит в Азербайджан новую партию беспилотных летательных аппаратов на $13 млн. Новый контракт бык заключен после расследования, начатого против компании Aeronautics министерством обороны Израиля, когда выяснилось, что в 2017 году эта компания по требованию официального Баку согласилась продемонстрировать возможности беспилотного летательного аппарата Orbiter 1K в боевых условиях, нанеся удар по одной из армянских позиций, в результате чего были ранены трое армянских военнослужащих.
Подробности происшествия неизвестны, дело расследовалось на закрытых заседаниях. Местные СМИ, однако, утверждают, что сначала рядовые сотрудники компании отказались испытывать оружие против людей, однако позже в Баку отправились руководители компании и взяли на себя управление беспилотником.
Инцидент вызвал большой скандал, правоохранительные органы Израиля выдвинули против руководителей компании обвинения, а также наложили запрет на зарубежный экспорт.
В 2016 году в ходе апрельской войны в Карабахе Азербайджан беспилотником израильского производства сбил армянский автобус, в результате чего семь человек погибли.
Официальный Ереван постоянно поднимает этот вопрос в ходе двусторонних и многосторонних переговоров.
«Мы должны постоянно направлять нашим международным партнерам месседж о том, что гонка вооружений в нашем регионе чрезвычайно опасна», — сказала Нагдалян.