Вашингтон, , 12:45 — REGNUM Шквал комментариев вызвало сообщение в соцсети Twitter конгрессмена Лоис Фрэнкел, которая сообщила, что поддерживает начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. По словам члена Палаты представителей, тревогу вызывают обвинения, будто Трамп давил на президента Украины с целью навредить политическому оппоненту и блокировал жалобу информатора с подробным описанием этих действий.

Лоис Фрэнкел «Если это правда, эти утверждения представляют собой явные злоупротребления властью и угрозу импичмента».

В ответ на первый же комментарий, где читатель благодарит конгрессмена, понеслось множество критических вопросов, причем не всегда со стороны сторонников Трампа: далеко не все его противники убеждены в эффективности процедуры

«За что спасибо? За поддержку процдуры, которая все равно ни к чему не приведет?» «Что ж, наслаждайтесь шоу…»

«Спасибо! И вдохновляйте своих коллег! Если Трамп не подконтролен закону, тогда как мы вообще можем рассчитывать на привлечение к ответственности кого бы то ни было?»

«Верно. Единственный, кто выше закона, это Хиллари Клинтон!»

«Спасибо, вот как выглядит патриотизм!»

«Нет, вот как выглядит отчаяние. Демократы паникуют, потому что всякая их прежняя попытка [против Трампа] проваливалась»

«Когда вы закончите с импичментом, не могли бы вы засудить его и его детей, они угроза нацбезопасности и уж точно продадут государственные тайны. А Джаред так уже продал»

«Не ждите, что за это вас будет благодарить после того, как вы сидели сложа руки, глядя на разрушение нашей демократии».

Кроме того, мнение, что затеянный демократами импичмент лишь поможет Трампу переизбраться, оказывается довольно распространенным в интернете.

Как известно, Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента в отношении Трампа. Соперник Трампа на выборах, бывший вице-президент Джо Байден. заявил, что поддержит процедуру импичмента, если Белый дом не будет сотрудничать с Конгрессом по расследованию телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.