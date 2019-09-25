Бишкек, , 12:41 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с чемпионкой мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой и ее тренером Нурбеком Изабековым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер поздравил Тыныбекову с тем, что она стала первой среди спортсменов из Киргизии обладательницей золотой медали чемпионата мира по борьбе. После чего вручил ей сертификат на трехкомнатную квартиру в Бишкеке.

«Это большой успех киргизского спорта, Киргизии, мы все очень рады. Верю, что на предстоящих олимпийских играх ты также достигнешь успеха», — подчеркнул он.

Также Жээнбеков поблагодарил главного тренера сборной Киргизии по борьбе среди женщин за многолетний труд и вручил ему денежное поощрение. И выразил благодарность родителям спортсменки и вручил им именные часы.

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