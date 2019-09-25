Нур-Султан, , 12:39 — REGNUM Работники филиала ТОО «МНСК «Синопэк Казахстан» в Актау прекратили забастовку по договоренности с работодателем, сообщает 25 сентября издание Informburo со ссылкой на акимат (администрацию) Мангистауской области.

В администрации уточнили, что все работники прекратили забастовку вечером 24 сентября, после переговоров с руководством компании. Стороны договорились уровнять заработную плату работников с размера зарплаты на ТОО «М-Техсервис».

Напомним, 23 сентября работники ТОО «МНСК «Синопэк Казахстан» объявили забастовку, требуя повышения заработной платы на 100%.На месторождениях Каракудук и Северные Бузачи акцию поддержали около 100 человек.

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