Майкоп, , 12:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов занял 15 место в рейтинге губернаторов РФ по доле ботов среди подписчиков в Instagram. Из 49,4 тыс. подписчиков на его официальной странице, по данным Центра политической конъюнктуры, 37% оказались фейковыми.

Среди губернаторов Южного Федерального округа больше ботов, чем у Кумпилова, оказалось у губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева — 39%, столько же — 37% — у главы Крыма Сергея Аксёнова.

Всего в рейтинг вошли 68 губернаторов. Первые три места заняли глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%) и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (52%)

Напомним, Мурат Кумпилов занял должность главы Адыгеи в январе 2017 года. Перед этим он возглавлял правительство региона и председательствовал в государственном совете республики.

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