Матвиенко отметила, что те решения, которые принимаются Совфедом в рамках «Часа субъекта» не остаются только на бумаге. Она поблагодарила за выставку, которая подготовила Саратовская область. При этом она отметила, что предложения региона характерны для всех субъектов РФ.