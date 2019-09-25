Валерию Радаеву и Александру Романову вручена благодарность Совета Федерации, которое назвали «признанием председателя Совфеда».
«Подтягиваться надо», — сказала Матвиенко, комментируя итоги матчей между сенаторами и делегацией Саратовской области. И в футбол, и в волейбол члены Совфеда выиграли саратовских представителей.
Спикер Совфеда рекомендовала активнее заниматься спортом всем. включая губернатора.
Митвиенко отметила, что пока показатель соответствия нормативам дорог в регионе оставляет желать лучшего. Эту работу рекомендовано проводить активнее, хотя с дорогами во всех регионах не очень хорошо.
Для расселения ветхого и аварийного жилья необходимо софинансировать строительство из регионального бюджета.
Требования об увеличении финансирования программы «Оздоровления Волги» в Саратовской области спикер Совфеда признала справедливыми, напомнив о снижении качества питьевой воды.
По мнению Матвиенко, необходимо пересмотреть параметры региональных программ в рамках нацпроекта «Демография».
Проводится масштабная модернизация детских медицинских учреждений.
В Саратовской области планомерно снижаются показатели младенческой смертности, регион является лидером в России.
На 99% область обеспепечила местами детей в школах и детских садах. Планируется, что к 2022 году места в яслях получат все дети в возрасте до трех лет.
Инновационные проекты региона, которые реализуются в настоящее время, станут центром притяжение не только российских туристов, но и зарубежных гостей.
В результате управленческих решений объем инвестиций в основной капитал значительно вырос за последние семь лет. В регионе проводится взвешенная финансовая политика: удалось увеличить доходную базу, снизить объем госдолга. Но пока госдолг остается высоким — более 70% в структуре обязательств. По мнению Матвиенко, власти региона имеют четкое понимание, что делать дальше.
Матвиенко особым образом подчеркнула, что саратовские власти работают в направлении улучшения делового климата.
В Саратовской области успешно реализуются значимые проекты: открытие аэропорта «Гагарин», строительство новых автотрасс, запущено единственное в России импортозамещающее производство карбоната калия. Внедряются проекты в сфере альтернативной энергетики, в частности, солнечные электростанции.
Матвиенко отметила, что те решения, которые принимаются Совфедом в рамках «Часа субъекта» не остаются только на бумаге. Она поблагодарила за выставку, которая подготовила Саратовская область. При этом она отметила, что предложения региона характерны для всех субъектов РФ.
Романов констатировал, что Совет Федерации оказывает региональному парламенту поддержку. Отдельную благодарность Романов высказал спикеру Совфеда Валентине Матвиенко за прием делегации в рамках Дней региона.
Дума планирует принять закон об увеличении выплаты на третьего и последующих детей на 50%.
С непростыми задачами сталкиваются депутаты при формировании бюджета региона, который продолжает сохранять социальную направленность. В области не отказались ни от одного вида социальной поддержки.
В настоящее время ключевым законом региона является документ об инвестиционной деятельности.
Спикер Саратовской областной думы Александр Романов рассказывает о деятельности регионального парламента. Прошлый год стал для законодательного органа власти юбилейным. Было принято множество законов.
Усилия властей региона нацелены на улучшение социально-экономического положения жителей области.
Глава области предложил предоставить возможность заместить коммерческие кредиты бюджетными, что поможет значительно сэкономить средства за счет пониженной процентной ставки.
Предлагается рассмотреть вопрос перераспределения налогов и акцизных платежей в пользу регионального бюджета.
Губернатор предлагает продлить программу реструктуризации бюджетных кредитов.
Саратовской области удалось добиться оптимизации расходов бюджета в размере 20 млрд рублей.
Строительство сельских школ искусств Радаев предлагает включить в мероприятия нацпроекта «Культура».
Важнейшее значение имеют образовательные проекты, и жизненно необходимо софинансирование со стороны федерального бюджета проекта реконструкции детской областной клинической больницы.
Федеральное финансирование саратовских очистных сооружений могут увеличить
Валерий Радаев отметил, что на программу «Оздоровления Волги» Саратовской области необходимо более 2 млрд рублей, в Саратовской области наиболее значительная протяженность реки в регионах России. При этом предусматривается финансирование лишь в размере 179 млн рублей.
Финансирование проектов Саратовской области из федерального бюджета превысит 33 млрд рублей. Всего на реализацию мероприятий в рамках региональных программ будет направлено более 64 млрд рублей.
Сенаторам показывают видеоролик, в котором Саратовскую область назвали «краем тюльпанов». Матвиенко видео понравилось, но она рекомендовала поменять «загробный» голос диктора.
В составе саратовской делегации — члены правительства области, депутаты, представители крупных предприятий и организаций, деятели науки и культуры.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила открытым «Час субъекта Российской Федерации» и попросила сенаторов приветствовать губернатора Радаева и главу областного парламента Романова.
Дни Саратовской области в Совете Федерации проходят по предложению сенаторов от региона — Людмилы Боковой и Сергея Аренина.
Саратовский губернатор выступит на заседании Совфеда в рамках Дней региона
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и спикер областного парламента Александр Романов выступят на 465 заседании СФ в рамках «Часа субъекта Российской Федерации».