25 Сентября
 
13:12

Валерию Радаеву и Александру Романову вручена благодарность Совета Федерации, которое назвали «признанием председателя Совфеда».

13:10

«Подтягиваться надо», — сказала Матвиенко, комментируя итоги матчей между сенаторами и делегацией Саратовской области. И в футбол, и в волейбол члены Совфеда выиграли саратовских представителей.

Спикер Совфеда рекомендовала активнее заниматься спортом всем. включая губернатора.

13:09

Митвиенко отметила, что пока показатель соответствия нормативам дорог в регионе оставляет желать лучшего. Эту работу рекомендовано проводить активнее, хотя с дорогами во всех регионах не очень хорошо.

13:08

Для расселения ветхого и аварийного жилья необходимо софинансировать строительство из регионального бюджета.

13:07

Требования об увеличении финансирования программы «Оздоровления Волги» в Саратовской области спикер Совфеда признала справедливыми, напомнив о снижении качества питьевой воды.

13:06

По мнению Матвиенко, необходимо пересмотреть параметры региональных программ в рамках нацпроекта «Демография».

13:05

Проводится масштабная модернизация детских медицинских учреждений.

13:04

В Саратовской области планомерно снижаются показатели младенческой смертности, регион является лидером в России.

13:04

На 99% область обеспепечила местами детей в школах и детских садах. Планируется, что к 2022 году места в яслях получат все дети в возрасте до трех лет.

13:03

Инновационные проекты региона, которые реализуются в настоящее время, станут центром притяжение не только российских туристов, но и зарубежных гостей.

13:02

В результате управленческих решений объем инвестиций в основной капитал значительно вырос за последние семь лет. В регионе проводится взвешенная финансовая политика: удалось увеличить доходную базу, снизить объем госдолга. Но пока госдолг остается высоким — более 70% в структуре обязательств. По мнению Матвиенко, власти региона имеют четкое понимание, что делать дальше.

13:00

Матвиенко особым образом подчеркнула, что саратовские власти работают в направлении улучшения делового климата.

12:59

В Саратовской области успешно реализуются значимые проекты: открытие аэропорта «Гагарин», строительство новых автотрасс, запущено единственное в России импортозамещающее производство карбоната калия. Внедряются проекты в сфере альтернативной энергетики, в частности, солнечные электростанции.

12:58

Матвиенко отметила, что те решения, которые принимаются Совфедом в рамках «Часа субъекта» не остаются только на бумаге. Она поблагодарила за выставку, которая подготовила Саратовская область. При этом она отметила, что предложения региона характерны для всех субъектов РФ.

12:56

Романов констатировал, что Совет Федерации оказывает региональному парламенту поддержку. Отдельную благодарность Романов высказал спикеру Совфеда Валентине Матвиенко за прием делегации в рамках Дней региона.

12:55

Дума планирует принять закон об увеличении выплаты на третьего и последующих детей на 50%.

12:54

С непростыми задачами сталкиваются депутаты при формировании бюджета региона, который продолжает сохранять социальную направленность. В области не отказались ни от одного вида социальной поддержки.

12:54

В настоящее время ключевым законом региона является документ об инвестиционной деятельности.

12:53

Спикер Саратовской областной думы Александр Романов рассказывает о деятельности регионального парламента. Прошлый год стал для законодательного органа власти юбилейным. Было принято множество законов.

12:52

Усилия властей региона нацелены на улучшение социально-экономического положения жителей области.

12:51

Глава области предложил предоставить возможность заместить коммерческие кредиты бюджетными, что поможет значительно сэкономить средства за счет пониженной процентной ставки.

12:50

Предлагается рассмотреть вопрос перераспределения налогов и акцизных платежей в пользу регионального бюджета.

12:49

Губернатор предлагает продлить программу реструктуризации бюджетных кредитов.

12:48

Саратовской области удалось добиться оптимизации расходов бюджета в размере 20 млрд рублей.

12:47

Строительство сельских школ искусств Радаев предлагает включить в мероприятия нацпроекта «Культура».

12:47

Важнейшее значение имеют образовательные проекты, и жизненно необходимо софинансирование со стороны федерального бюджета проекта реконструкции детской областной клинической больницы.

12:46

Федеральное финансирование саратовских очистных сооружений могут увеличить

Валерий Радаев отметил, что на программу «Оздоровления Волги» Саратовской области необходимо более 2 млрд рублей, в Саратовской области наиболее значительная протяженность реки в регионах России. При этом предусматривается финансирование лишь в размере 179 млн рублей.

12:43

Финансирование проектов Саратовской области из федерального бюджета превысит 33 млрд рублей. Всего на реализацию мероприятий в рамках региональных программ будет направлено более 64 млрд рублей.

12:40

Сенаторам показывают видеоролик, в котором Саратовскую область назвали «краем тюльпанов». Матвиенко видео понравилось, но она рекомендовала поменять «загробный» голос диктора.

12:39

В составе саратовской делегации — члены правительства области, депутаты, представители крупных предприятий и организаций, деятели науки и культуры.

12:39

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила открытым «Час субъекта Российской Федерации» и попросила сенаторов приветствовать губернатора Радаева и главу областного парламента Романова.

12:38

Дни Саратовской области в Совете Федерации проходят по предложению сенаторов от региона — Людмилы Боковой и Сергея Аренина.

12:37

Саратовский губернатор выступит на заседании Совфеда в рамках Дней региона

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и спикер областного парламента Александр Романов выступят на 465 заседании СФ в рамках «Часа субъекта Российской Федерации».