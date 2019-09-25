Ереван, , 12:31 — REGNUM Продолжается рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в США. Премьер-министр находится в Нью-Йорке для участия в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Подписание соглашения primeminister.am

Как сообщает пресс-служба главы армянского правительства, в присутствии премьер-министра Никола Пашиняна в Нью-Йорке подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве между Республикой Армения и штатом Калифорния. Соглашение подписали министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Согласно соглашению, Армения и Калифорния будут развивать всеобъемлющее сотрудничество по всем направлениям.

После подписания соглашения состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и губернатора Калифорнии. Собеседники согласились, что подписание Рамочного соглашения будет способствовать углублению сотрудничества и развитию отношений между Арменией и Калифорнией.

Премьер-министр отметил, что Калифорния является одним из центров армян Америки, а также штатом США с самой инновационной экономикой и технологическими достижениями, и Армения заинтересована в еще большем укреплении связей с одним из самых густонаселенных армянами штатов США…

Губернатор Калифорнии приветствовал визит премьер-министра Армении в США, отметив, что армяне Калифорнии играют важную роль в развитии штата и укреплении армяно-американских связей. По его словам, Калифорния также придает важность развитию сотрудничества с Арменией и реализации совместных программ.

Собеседники обсудили вопросы углубления торгово-экономического сотрудничества между Арменией и Калифорнией, интенсификации контактов между деловыми кругами и расширения связей. Была достигнута договоренность об активизации двусторонних обсуждений вопросов реализации практических шагов. Никол Пашинян и Гэвин Ньюсом также поговорили о сотрудничестве в сфере тушения лесных пожаров, договорившись сделать обмен опытом и обучение персонала более предметным.

Премьер-министр Никол Пашинян пригласил губернатора Калифорнии посетить Армению. Гэвин Ньюсом поблагодарил за приглашение и пообещал рассмотреть возможность посещения Армении.

В рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр Армении также присутствовал на приеме от имени генерального секретаря ООН Антонио Гутерришa и открытии общеполитической дискуссии.