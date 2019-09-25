25 сентября 2019 | Время чтения 8 мин

Антон Исаков, , 14:27 — REGNUM В последнее время страну лихорадит от потрясений, связанных с возросшей протестной активностью так называемой внесистемной оппозиции. Громкие судебные преследования активистов, бросивших вызов «кровавому режиму», все ширятся, в мир являются новые борцы «за свободу и демократию», готовые страдать ради «правды», ради России, которую они хотят «сделать свободной».

Питер Брейгель Старший. Притча о слепых Дерево. 1568

Эти борцы появляются из ниоткуда, за считанные дни приобретают популярность, становясь лидерами общественного мнения, сделав свое дело, подобно шиллеровскому мавру, они уходят, уступая место новым «героям», задачи которых остаются все теми же.

И бесполезно объяснять, что все это ложь и провокация, что новоиспеченные герои создаются по одним, до боли знакомым лекалам, оскорбляющим разум своей простотой и незамысловатостью.

Очередным таким героем стал актер Павел Устинов, задержанный правоохранительными органами во время протестных акций в Москве. Очевидно, что это дело, подобно делу Ивана Голунова, — является не произволом силовиков, а всего лишь непрозрачными элитными играми, фиксировать которые, как говаривал Уинстон Черчилль, можно лишь по трупам, выбрасываемым из-под ковра. О трупах было сказано достаточно, поэтому разбирать их нет никакого смысла, однако стоит поразмыслить над последствиями этих провокаций, которые не проходят бесследно. Если сегодня уже мало кто вспоминает о Голунове, а завтра забудется и Устинов, то удар, нанесенный по авторитету правоохранительной системы — столпу государственности, забыт не будет.

Участник акции протеста Антонова Дарья © ИА REGNUM

Информационная чума распространяется по всей стране, находя благоприятную почву, она создает новые очаги, которые, в свою очередь, уже сами взрываются новыми спорами. Цепная реакция рискует накрыть всю страну, если этому не будет оказано должного противодействия. В этом смысле интересно рассмотреть инцидент, произошедший в Перми, ставший как раз порождением вышеописанного феномена.

Пермский Павел Устинов

18 сентября на сцене Пермского академического «Театра-Театра» состоялся премьерный показ спектакля болгарского режиссера Дианы Добревой «Дом Бернарды Альбы» по пьесе испанского поэта и драматурга Федерико Гарсии Лорки. Мне посчастливилось на нем присутствовать, постановка стала настоящим событием для культурной жизни города. Спектакль пришелся по вкусу как сторонникам современной драматургии, так и ценителям классической театральной школы, что является редкостью. Об этом я обязательно напишу позднее, но сейчас важно сказать о другом.

В завершение спектакля разразился скандал: во время поклона одна из артисток, Дарья Егорова, попросила минутку внимания, в которой выступила в поддержку Павлу Устинову.

«Наш коллега, актер Павел Устинов, был незаконно осужден на 3,5 года колонии, и я бы хотела попросить помощи у всех, кто есть в зале, кто готов помочь. Я думаю, что мы все должны как-то сплотиться, что-то сделать и помочь. И ему, и всем, если возможно, фигурантам московского дела. Свободу Павлу Устинову». Дарья Егорова

Первое, что мне пришло в голову после услышанного, так это то, что акция была согласована с руководством театра, ведь его художественный руководитель Борис Мильграм несколькими днями ранее записал обращение аналогичного содержания. Но это оказалось не так.

Борис Мильграм Putnik

История прояснилась очень скоро, когда ее героиня начала писать сочные посты в социальных сетях с жалобами на поведение режиссера Дианы Добревой, а также на руководство театра, которому, видите ли, не понравилось ее самоуправство.

«После всех поклонов я вышла и выступила в поддержку Павла Устинова. В чем зритель меня поддержал. И вот как только я зашла за кулисы, режиссёр спектакля начала орать на меня «кто ты такая что можешь все это говорить, ты никто, ты испортила три месяца моей работы, ты испортила праздник». Никто из актёров меня не поддержал. После этого мне стали писать мои коллеги о том, что я не имела никакого морального и человеческого права так делать, о том, что я подставила их всех и испортила премьеру зрителю». (Орфография и пунктуация автора сохранены.) Дарья Егорова

Ситуация, по большому счету, яйца выеденного не стоит, но именно поэтому и надо ее обсудить. Ведь скандал возник на ровном месте и был раскручен по все тем же лекалам, по каким были раскручены дела Голунова и Устинова — никакой аналитики и лишь истошные вопли о «задушенной свободе слова».

Что касается позиции театра — она вполне логична и понятна, она была подробно объяснена его руководителем.

В театре существует этика, зафиксированная Станиславским в своей статье: спектакль продолжается до тех пор, пока зрители в театре, а актеры на сцене. Аплодисменты являются частью спектакля, тем более на премьере, когда с актерами на сцену вышла вся постановочная группа. Каждый спектакль создает свое высказывание, свой контекст, и если появляется другое высказывание, оно просто разрушает то, что было создано». Борис Мильграм

Действительно, театр подобен храму, в котором литургия начинается с вешалки и ею же заканчивается. Все это правда, и очевидная правда для тех, кто ценит искусство в себе, а не себя в искусстве.

Это правда, что впечатление от спектакля было испорчено, и не только мне, но и многим зрителям, якобы поддержавшим выходку актрисы. Вместо обсуждения премьеры социальные сети стало лихорадить от обсуждения инцидента, созданного девицей, по-видимому, перепутавшей театр со школой стриптиза.

Скриншот c личной страницы Дарьи Егоровой из социальной сети «Вконтакте»

Информационный шум заслонил крупное для города событие, при том что шум был вызван даже не заявлением артистки на сцене, а той истерикой, которую она подняла в социальных сетях, после чего поспешила написать заявление об увольнении.

Чего она хотела этим добиться? Создать себе имя? Или поддалась всеобщему безумию, реализуемому «твитерной демократией?» Так или иначе, но у нее это получилось — теперь никому не известная актриса стала известным гражданским активистом, породившим информационные метастазы, продолжающие сотрясать пермский фейсбук.

Пермская блогосфера

Художественный руководитель «Театра-Театра» Борис Мильграм известен своей либеральной позицией, которую высказывает по многим вопросам бытия: не только по пермским проблемам, но и по проблемам общероссийским. Поэтому совершенно очевидно, что его недовольство было вызвано не тем, что артистка заступилась за Устинова. Недовольство было связано исключительно с творческим моментом. Для всего есть место и время, иногда подобные акции не просто уместны, но и необходимы для более полного постижения творческого замысла. Но в этот раз это было не только не к месту, но и привело к разрушению ткани спектакля, думаю, это понимает каждый, кто видел постановку.

Жертвами стали все: болгарский режиссер, служители театра, зрители. Думала ли об этом Егорова? Видимо, нет. Похоже, она просто наплевала на все ради реализации своих фантазий.

Иеросхим Босх. Извлечение камней глупости. 1475-1480

Местная «фейсбучная тусовка» с радостью поддержала выходку артистки, ведь в борьбе с «кровавым режимом» все средства хороши, и совершенно неважно, что же произошло на самом деле, главное протест, ставший модным, что ультроважно для молодежи.

Этой молодежи не интересен театр с этикой Константина Станиславского, им гораздо ближе Всеволод Мейерхольд, но, конечно же, не потому, что он был великим театральным режиссером. И жертвой подобных провокаций станет любой, даже разделяющий взгляды провокаторов, но сохранивший профессионализм.

Что это за феномен такой? Откуда взялась девочка по имени Даша, променявшая карьеру актрисы на сомнительный сиюминутный пиар? Убежден, что Дашу соблазнил известный блогер Юрий Дудь (возможно, опосредовано), недавно ставший культовой фигурой в глазах «либерально» настроенной молодежи.

Юрий Дудь UNIVER TV — youtube.com

Человек года по версии журнала GQ, получая награду, обратился к залу с призывом протестовать. Вот Даша и вышла протестовать, и вроде как получилось — и работу нашла (по ее словам, она была приглашена одним московским театром), и писать про нее стали. Что будет дальше? Известно что — цепная реакция.

Феномен Дудя

Феномен Юрия Дудя очень интересен и очень печален. По своей популярности он давно обогнал главного оппозиционера всея Руси Алексея Навального, о чем последний уже поспешил пожаловаться, пытаясь скрыть свою ревность словами поддержки в адрес Дудя. Число подписчиков Дудя в два раза выше, чем у «опального» оппозиционера, что не может не огорчать Навального.

Да и работа Дудя гораздо привлекательней — не надо сидеть по тюрьмам и бегать по площадям, нужно всего лишь брать интервью у кумиров молодежи, расспрашивая у них про секс в необычных формах и ситуациях, про размер кошелька и про употребление наркотиков.

Так он и прославился, а когда раскрутка была завершена, начались манифестации вроде отвратительных фильмов про Колыму и Беслан. Теперь уже начинают поговаривать о том, что Дудя готовят в президенты. А почему бы нет? В нашем мире симулякров и фейковых новостей может получиться.

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Известный кинорежиссер Карен Шахназаров, выступая в одной из телевизионных передач, правильно подметил, что помимо военной безопасности, с которой у нас, кажется, все в порядке, нужна и культурная безопасность. Сейчас ее попросту нет, поэтому все бреши заполонили дуди и урганты. Если взглянуть на историю, то можно убедиться, что многие империи, цивилизации и культуры были уничтожены не вражескими ордами, они распались от внутренних проблем, от некоторой усталости, от эрозии государственных структур, подтачиваемых все теми же дудями и ургантами. Что толку от баллистических ракет, которые так и останутся стоять в своих шахтах? Об этом всем нам стоит хорошенько подумать.

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