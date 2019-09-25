Киев, , 12:25 — REGNUM В среду, 25 сентября, выступая в ООН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что страна потеряла в последние годы более 15% ВВП и 15% объемов промышленного производства — из-за утраты Крыма и из-за утраты контроля над частью территории Донбасса.

Это одна из двух основных причин, по которым Украина, «приверженная своим обязательствам, касающимся достижения целей устойчивого развития», не может достичь этих целей, полагает президент Украины.

Сказано так, будто утрата Крыма и утрата контроля над частью Донбасса произошли сами собой, безо всякого участия со стороны украинской власти, будто ее просто поставили перед фактом и вынудили «достигать своих целей» в столь непростых условиях.

Более того, проблема, «оказывается», вообще не в действия украинских политиков, проблема — в «российской агрессии против Украины», ведь «ни одна страна не может выполнить цели устойчивого развития иначе, нежели в условиях мира и безопасности».

Последний тезис звучит вполне убедительно, с ним можно согласиться, только нужно напомнить, кто именно зимой 2013−2014 года лишил Украину мира и безопасности, а заодно и какой-либо вероятности «устойчивого развития».

Это сделали не жители Крыма, не ополченцы Донбасса и тем более не Россия — это сделали киевские политики вместе с западными дипломатами, устроившие государственный переворот и начавшие гражданскую войну.

Западные дипломаты преследовали геополитические цели, местные же «прозападные» политики были движимы исключительно жаждой власти и заработка, а также готовностью к предательству интересов страны ради достижения этих своих целей.

Разрушив и писаную, и неписаную части общественного договора, который скреплял Украину в 1991 — 2013 годах, «прозападные» киевские политики запустили те процессы, о которых Зеленский говорит теперь как о чем-то таком, за что Украина не отвечает.

Таково проявление особого стиля ведения переговоров, когда вначале происходит самозахват того или иного объекта, а потом нарушители правил предлагают начать договариваться заново уже с новыми вводными.

Но интересно, что в том же выступлении Зеленский отметил, что есть и еще одна, кроме «российской агрессии», причина, по которой Украина не может достичь своих целей, а именно — «внутриполитическая традиция», не дающая реализовать важные реформы.

Реформы тут ни при чем, но проблема, действительно, в сложившейся за почти 30 лет украинской политической традиции, в которой слова политиков никак не связаны с их действиями, а цели политиков никак не связаны с интересами страны.

Если бы у Владимира Зеленского было желание и возможность что-то исправить, ему следовало бы подойти к проблеме именно с этого конца.