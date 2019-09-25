Анкара, , 12:24 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 23 человека, подозреваемых в связях с организацией ФЕТО, об этом 25 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Задержания проходили сразу в нескольких провинциях страны, в частности в Ялова, Бурса, Эрзурум, Стамбул, Сакарья, Самсун и Коджаэли.

Напомним, организация ФЕТО считается в Турции террористической группировкой, поэтому ее деятельность в стране преследуется в соответствии с законом.

Глава группировки, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, обвиняется правительством в организации военного переворота в июле 2016 года, при подавлении которого погиб 251 человек.

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