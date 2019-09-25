Лилонгве, , 12:25 — REGNUM Более 75 малавийцев, репатриированных в результате недавних ксенофобских атак на иностранцев в ЮАР, вернулись на родину. Некоторые из сообщили VOA Africa, что они больше никогда не вернутся в ЮАР.

По информации радиостанции, правительство Малави приняло решение о репатриации своих граждан в четверг, 19 сентября, после того, как они провели недели в охраняемом лагере в Йоханнесбурге. Напомним, что в результате недавнего насилия в ЮАР погибли 12 человек, магазины были разграблены. Нигерия также приняла решение о репатриации более 600 своих граждан.

Одна из героинь программы VOA, Глэдис Маджава, покинула район Нхатабай на севере Малави пять лет назад, чтобы начать новую жизнь в коммерческой столице Южной Африки Йоханнесбурге.

«Я уехала в ЮАР в одиночку из-за бедности дома», — сказала Маджава. Но нападения на иностранных граждан в Йоханнесбурге в начале этого месяца заставили Маджаву отменить свои планы оставаться в ЮАР до следующего года. Глэдис Маджава рассказала, что она до сих пор не знает, где находится отец ее детей, поскольку оба бежали в разных направлениях, чтобы спастись от ксенофобских атак. Маджава работала горничной. Теперь она говорит, что не планирует возвращаться в ЮАР.

«Мне больше не нравится это место», — сказала Маджава. «У меня был печальный опыт… в ЮАР очень жестокие люди».

Всемирный банк заявляет, что более половины населения Малави живет за чертой бедности, и около четверти из них живут менее чем на два доллара в день. Для многих иммиграция в ЮАР — единственный способ избежать нищеты. Этот факт побудил некоторых малавийцев остаться в ЮАР, несмотря на угрозы их безопасности.

«Число перемещенных (в связи с насилием) лиц составило 113, а людей, прибывших сюда, всего 76», — сказал Уилсон Молени, комиссар Малави по стихийным бедствиям. — «Остальные вернулись в свои общины, потому что это была добровольная репатриация».

Общество Красного Креста Малави, которое предоставило места временного проживани епатриированным гражданам страны, заявляет, что будет продолжать оказывать помощь в процессе их реинтеграции в малавийское общество.