Киев, , 12:18 — REGNUM Капитан украинского танкера «Мрия» подозревается в незаконном въезде в страну с целью нанесения ущерба интересам государства. Об этом сообщает 25 сентября пресс-служба прокуратуры Украины.

В ведомстве уточнили, что в рамках уголовного дела получены доказательства того, что капитан танкера, ранее именуемого «Вилга», нарушил порядок въезда-выезда на «временно оккупированную территорию Украины». При этом капитан собирался причинить вред государству.

Часть 2 статьи 332−1 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет и временное лишение права занимать определенные должности. Речь идет о заходах танкера «Вилга» в Севастополь в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября власти Украины арестовали танкер «Мрия» за поставки нефти в Севастополь. Это судно не раз доставляло нефтепродукты на главную нефтебазу Черноморского флота ВМФ России.

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