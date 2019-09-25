Тбилиси, , 12:17 — REGNUM Парламентский секретарь президента Грузии Дмитрий Габуния вызван в прокуратуру на допрос 25 сентября. Габуния допросят в связи с помилованием на праздник Мариамоба. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 августа по случаю религиозного праздника Мариамоба помиловала 34 осужденных, трое из которых отбывали наказание за убийства, двое — за торговлю наркотиками, а один был в розыске. 19 сентября члены партии «Европейская Грузия» подали заявление в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях президента. 20 сентября Генеральная прокуратура Грузии начала расследование по факту возможного злоупотребления властью в процессе помилования осужденных.

Габуния заявил, что намерен сотрудничать со следствием, хоть и не имел никакого отношения к помилованию заключенных. Ранее оппозиция указала именно Габуния, который был известным адвокатом, обвинив его в получении взяток за помилование осужденных. Зурабишвили указала, что секретарь никак не связан с помилованием.

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