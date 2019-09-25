Москва, , 13:58 — REGNUM Совфед принял решение о назначении Николая Шишкина на должность заместителя Генпрокурора, передает корреспондент ИА REGNUM 25 сентября. Решение принято единогласно.

Кандидатуру представил полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьёв.

Вопросов к кандидату у сенаторов не возникло.

Для назначения на этот пост еще в августе в верхнюю палату парламента была внесена кандидатура Николая Шишкина, который возглавляет прокуратуру Воронежской области.

Шишкин будет курировать Сибирский федеральный округ.

Шишкин возглавлял прокуратуру Воронежской области в течение тринадцати лет. В органах прокуратуры он работает с 1985 года, прокуратуру Воронежской области возглавил в 2006 году, до этого руководил региональным УФССП.