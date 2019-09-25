Эрбиль, Ирак, , 12:26 — REGNUM Представители Демократической партии Курдистана (ДПК) и Патриотического союза Курдистана (ПСК) договорились сформировать единый список для участия в провинциальных выборах спорного региона Киркук, об этом 25 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Входе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества и некоторые противоречия, в частности недавний запрет одному из высокопоставленных членов ПСК посещать столицу курдской автономии.

Стороны сошлись во мнении о необходимости урегулирования спорных вопросов, что поможет более эффективно отстаивать права курдов перед центральным правительством страны.

Напомним, провинция Киркук является объектом спора, между Эрбилем и Багдадом. После референдума о независимости, прошедшего в иракском Курдистане в сентябре 2017 года, курдские пешмерга были вытеснены из спорных территорий, в том числе и из Киркука.

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