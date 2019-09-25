Времена изменились, и теперь вопрос заключается не в том, соблаговолят ли в некоторых постсоветских странах вести свой бизнес с Россией, а в том, захочет ли сама Россия вести дела с ними, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 25 сентября, комментируя высказывания бывшего министра транспорта Украины Евгения Червоненко.

Киев, , 12:08 — REGNUM Как сообщалось ранее, Червоненко заявил, что европейские страны закрывают для Украины свои рынки сбыта, в то время как Россия их, наоборот, открывает. Следует не развешивать ярлыки о «плохой России», а пользоваться предоставляемыми возможностями, отметил экс-министр.

«Это заявление бывшего украинского министра представляет собой характерный образчик иждивенческих ожиданий по поводу нашей страны, бытующих у наших соседей по постсоветскому пространству. Россия для них — лишь место, где можно «заработать», «осуществлять транзит», пристроить свою продукцию.

С точки зрения обывателя всё верно: одни (Запад) перекрывают возможности «заработать», другие (Россия) продолжают эти возможности предоставлять — так надо ли с Россией обострять отношения? Но речь-то идёт о бывшем министре, ему не мешало бы глубже взглянуть на проблему!

Так вот, если взглянуть глубже, то рассуждать надо не в том смысле, что «ярлыки на Россию развешивать не стоит, а надо пользоваться её возможностями», а в противоположном, хотя и взаимосвязанном ключе: «А сама-то «плохая Украина» нужна России?»

Да, на Украине, как и в Прибалтике, в Закавказье, других местах, есть целая группа лиц, которые сделали себе состояния только на том, что «капало» из российского «крана». Но времена изменились. Теперь вопрос заключается не в том, соблаговолят ли они вести свой бизнес с Россией, а захочет ли Россия вести дела с теми, кого определит в категорию «плохих».

Так что пусть бывшие и нынешние украинские министры, если хотят «зарабатывать» на России, думают не о том, как нас облагодетельствовать своим расположением, а о том, в каком их качестве Россия захочет вести с ними выгодные им дела», — отметил Михаил Демурин.