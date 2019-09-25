Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Устойчивому развитию Украины мешают два фактора: внутриполитическое сопротивление важным реформам и российская агрессия. Об этом 25 сентября в Нью-Йорк на 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Стоит признать, все наши показатели могут и должны быть значительно лучшими, это так. Украина выбрала верный путь к развитию. А теперь пришло время двигаться по нему быстрее и главное увереннее… Сегодня на этом пути существует два барьера: первый — это внутриполитическая традиция, когда важные для внутреннего развития реформы получают сопротивление. Но с этим украинская власть обязательно справится», — отметил Зеленский.

Глава украинского государства попросил помощи у международного сообщества в борьбе с «агрессивной геополитической стратегией».

«Второй барьер намного сложнее, и нам его не преодолеть без вашей поддержки, без международной поддержки, это война в результате российской агрессии против Украины. Ни одно государство не достигнет устойчивого развития без мира и безопасности. Устойчивое развитие не возможно под звуки выстрелов и взрывов. Оно невозможно там, где властвуют агрессивные геополитические стратегии, которые аплодируют вторжению в другие государства и нарушению прав и свобод человека», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября украинская делегация во главе с президентом прибыла с трехдневным визитом в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Во время встречи с украинской диаспорой Зеленский заявил, что Украина победит в войне и вернет свои территории и людей. На сегодня, 25 сентября, в США запланированы переговоры Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.