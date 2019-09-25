Москва, , 12:06 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро 25 сентября прибыл в Кремль, где его встретил российский лидер Владимир Путин.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что предполагается проведение российско-венесуэльских переговоров в формате рабочего завтрака. Также запланирована встреча лидеров стран один на один.

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября Николас Мадуро, прилетев в Россию, разместил в своем Twitter сообщение о прибытии на «российскую родину».