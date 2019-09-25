Москва, , 12:05 — REGNUM В России могут запретить проведение лотереи грин-карт США в ответ на недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН. Об этом 25 сентября заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»).

«Наш ответ будет очень серьезным. Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы «оплота демократии», — приводят «Известия» слова Чепы.

Также зампред комитета отметил, что недопуск части российской делегации на ГА ООН является беспрецедентным случаем, так как делегаты намеревались посещать не США, а штаб-квартиру ООН.

«Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание», — подчеркнул Алексей Чепа.

Кроме этого, он рассказал, что, например, власти России могут поставить ограничение на доступ к сайту для регистрации желающих получить американскую грин-карту или затруднить работу агентств, которые помогают в оформлении документов для такой лотереи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что десять членов российской делегации не смогли вылететь в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН из-за того, что американская сторона отказалась предоставить им визы.

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