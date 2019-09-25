Тбилиси, , 11:56 — REGNUM В рамках Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Стороны обсудили ситуацию на «оккупированных территориях» Грузии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Обе стороны выразили обеспокоенность деятельностью Цхинвала. Упоминалось закрытие контрольно-пропускных пунктов, увеличение числа похищений гражданских лиц, размещение поста на контролируемой Грузией территории. Залкалиани и Гремингер заявили о необходимости «приложить максимум усилий и все имеющиеся в их распоряжении механизмы для обеспечения безопасности и достижения мирного урегулирования конфликта».

Министр иностранных дел Грузии поблагодарил Генерального секретаря ОБСЕ за активное участие организации в Женевских международных дискуссиях. Грузинская делегация также особо отметила роль сопредседателей, которые внесли значительный вклад в предотвращение дальнейшей эскалации ситуации на местах.

Напомним, в конце августа Грузия выставила полицейский блокпост вблизи села Уиста (Цнелис) Знаурского района Южной Осетии. По мнению Тбилиси, блокпост поставлен на грузинской территории. Цхинвал потребовал убрать незаконный пост, на что Грузия ответила отказом. В ходе технических встреч в рамках Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) грузинской и югоосетинской стороне не удалось найти выход из сложившейся ситуации на госгранице.