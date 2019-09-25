Москва, , 11:41 — REGNUM Небольшие позитивные сдвиги, наметившиеся в последнее время в отношениях России и Украины, могут получить развитие, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя переговоры Лаврова с Зеленским.

«Так, Россия уже предлагает «нулевой вариант», то есть компромисс по газовому вопросу, заключающийся в том, что обе стороны не будут иметь друг к другу финансовые претензии и заключат «с нуля» новые контракты на поставку и транзит газа.

Для президента Украины Владимира Зеленского это был бы идеальный вариант, так как ему бы не пришлось больше так сильно беспокоиться о запуске «Северного потока-2», поскольку интересы Украины как транзитной страны будут в любом случае учтены, и газовый транзит сохранится ещё несколько лет.

Однако речь Зеленского в ООН произвела двоякое впечатление: с одной стороны, он по-прежнему употреблял доставшиеся ему в наследство от его предшественника Петра Порошенко выражения «российская агрессия». Но делал он это не слишком агрессивно и настойчиво, с другой — заявил, что движению Украины и «некоторых других» стран вперёд мешают внутренние проблемы, которые требуют первоочередного решения.

Не исключено, что Зеленскому сейчас трудно принимать судьбоносные для страны решения, в том числе решение о возобновлении нормального российско-украинского диалога.

Ведь если Конгресс США добьётся импичмента президента Дональда Трампа либо усилия Конгресса приведут к поражению Трампа на выборах, то Зеленский будет чувствовать себя неудобно перед победившим кандидатом от Демократической партии, так как Украина могла быть «замешанным» в поисках компромата на демократа Джо Байдена (особенно если победившим кандидатом окажется сам Байден).

А если Трамп опять, как это бывало не один раз, выйдет сухим из воды и снова займет президентский пост, то Зеленский и в этом случае окажется в неловком положении, потому что не захотел помочь Трампу в трудную минуту, а Дональд, будучи довольно злопамятным, такого не забывает.

Наилучшей стратегией для молодого президента Украины сейчас будет соблюдать нейтралитет по отношению к США и не просить у США никакой помощи, что будет объективно подталкивать и Зеленского, и Украину в сторону России, но такой нейтралитет может означать и то, что украинский президент будет делать всё возможное, чтобы понравится любому президенту США, кто бы им ни стал в 2020 году.

А значит, «весны» в российско-украинских отношениях ждать не следует, тем более осенью. Это всего лишь краткосрочная оттепель, которая может со временем закончиться как наступлением политической «весны», так и резким похолоданием», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября на полях Генассамблеи ООН состоялась неформальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД России Сергея Лаврова.

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