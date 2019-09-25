Джакарта, , 11:35 — REGNUM Правительство Малайзии приняло решение провести процесс эвакуации малайзийских студентов из районов в индонезийских провинциях Риау и Джамби, которые сильно пострадали в результате смога от лесных пожаров, сообщает Antara.

В заявлении министерства иностранных дел Малайзии говорится, что в процессе эвакуации участвуют малайзийские студенты, обучающиеся в районах, где уровень загрязнения воздуха достиг опасной отметки.

Известно, что в настоящее время в индонезийских провинциях Риау и Джамби обучается около 300 малайзийских студентов. Министерство иностранных дел и посольство Малайзии в Джакарте активизировали усилия для обеспечения беспрепятственного процесса эвакуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо посетил с рабочим визитом провинцию Риау, чтобы скоординировать действия по борьбе с лесными пожарами.

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