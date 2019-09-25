Владимир Якушев:
На 1 октября жилищный фонд будет подготовлен на 90%.
Завезено на склады более 4 млн тонн угля и 1,7 млн тонн жидкого топлива для создания резерва к отопительному сезону. Всё — параметры прошлого года.
Освоение средств — 135 млрд рублей.
Индекс готовности к отопительному сезону более 80%, сказал Якушев. Это также, как 2018 году.
Отопительный сезон начался в 47 регионах РФ, доложил президенту Владимир Якушев.
«В ближайшее время попрошу мне доложить: что делается по каждому из этих обращений», — Путин.
«Моя последняя поездка в пострадавшие от наводнения районы была связана с тем, что люди обращались с просьбами, ходатайствами различного рода. И их оказалось немало — 117 обращений. Я тогда просил своих коллег — каждому взять свою долю обращений для реализации. Я по опыту знаю — как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений. Хочу обратить ваше внимание, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены», — сказал Путин.
«Первый вопрос — о подготовке ЖКХ к отопительному сезону. Знаю, что в некоторых регионах уже столкнулись со сбоями, проблемами», — начал совещание Путин.