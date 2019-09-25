«Моя последняя поездка в пострадавшие от наводнения районы была связана с тем, что люди обращались с просьбами, ходатайствами различного рода. И их оказалось немало — 117 обращений. Я тогда просил своих коллег — каждому взять свою долю обращений для реализации. Я по опыту знаю — как только внимание к этому ослабевает, так и угасает интерес к выполнению подобных обращений. Хочу обратить ваше внимание, что все они должны быть не просто рассмотрены, а позитивно решены», — сказал Путин.