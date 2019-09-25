Нур-Султан, , 11:31 — REGNUM Предложение Национального совета общественного доверия Казахстана о снижении пенсионного возраста для женщин услышано и принято во внимание. Об этом заявил министр финансов республики Алихан Смаилов, сообщает 25 сентября издание Tengrinews.kz.

«Все предложения взяты на наше рассмотрение. Соответствующие государственные органы по каждому предложению рассматривают и готовят свои позиции», — сказал министр.

Вместе с тем Смаилов сослался на опыт развитых стран, утверждая, что и в Казахстане продолжительность жизни растет. «Это суровые реалии нашей жизни», — считает министр, объясняя необходимость повышения пенсионного возраста.

Напомним, 6 сентября член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана Жанибек Кожык предложил пересмотреть решение о постепенном повышении пенсионного возраста в республике.

Читайте также: В Казахстане пенсионный возраст женщин увеличат до 63 лет