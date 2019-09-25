Нью-Йорк, США, , 11:30 — REGNUM 24 сентября президент Южной Кореи провёл встречу с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в рамках встречи южнокорейский лидер объявил о своём намерении реализовать проект участие объединенной межкорейской сборной на Олимпийских играх 2020 года и о получении права на проведение Олимпийских игр 2032 года на территориях Южной и Северной Корей.

Ранее в СМИ высказывалось мнение о «бойкоте» Олимпиады в Токио южнокорейскими спортсменами в связи с экспортными ограничениями Японии, однако Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Южная Корея примет участие в Олимпийских играх вне зависимости от сложившихся обстоятельств.

Он также отметил, что международные спортивные соревнование могут стать отправной точкой для улучшения межкорейских отношений.

В свою очередь глава МОК положительно рассматривает мнение властей Южной Кореи относительно Олимпийских игр. Также Томас Бах отметил, что Международный олимпийский комитет будет содействовать миру и взаимопониманию на Корейском полуострове.