Лондон, , 11:32 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал своё участие в 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке и срочно вылетел в Лондон. Об этом 25 сентября сообщил телеканал Sky News.

По информации телеканала, перед отлётом британский премьер сделал звонок в Британию и поговорил с королевой Елизаветой II. О чём был разговор неизвестно.

«Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и ее величеством», — сказал правительственный источник телеканала.

Напомним, 24 сентября Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона о приостановлении работы британского парламента в преддверии Brexit. В этот же день Джонсон на встрече с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что уважает решение Верховного суда.

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