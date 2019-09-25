Оренбург, , 11:25 — REGNUM У губернатора Оренбургской области Дениса Паслера 29% ботов среди подписчиков в соцсети Instagram, сообщает Центр политической конъюнктуры, который провел исследование аккаунтов главы российских регионов под названием «Мнимая популярность».

В рейтинге губернаторов по числу фейковых подписчиков Денис Паслер занял 34-е место. Аккаунты в Instagram имеют 68 губернаторов, 17 губернаторов — не зарегистрированы в этой социальной сети.

Стоит отметить, Денис Паслер 21 марта 2019 года был назначен врио главы региона, а 26 марта обзавелся аккаунтом в Instagram. Публичная страница стремительно начала набирать популярность. В течение дня появилось более 1,6 тыс. подписчиков.

На 25 сентября у губернатора числится почти 80 тыс. подписчиков и 70 публикаций.

Читайте ранее в этом сюжете: «Для оперативной связи»: врио главы Оренбуржья завёл аккаунт в Instagram