Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг», попал в группу так называемых «инкумбентов-"ветеранов» — глав регионов, которые к 2020 году будут находиться на посту около десяти лет.

По мнению экспертов, положение Голубева представляется достаточно устойчивым среди глав-«ветеранов» благодаря проведению «успешной модернизации инфраструктуры после ЧМ по футболу, при отсутствии федеральных конфликтов и значимых неурядиц в местных элитах».

Голубев оказался в «жёлтой зоне» риска на четвёртом месте с 12 баллами. Отставка, полагают политологи, ему не грозит.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Голубев возглавил администрацию Ростовской области в 2010 году. В 2015 году он победил на губернаторских выборах, получив более 78% голосов избирателей.

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