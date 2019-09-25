Пекин, , 11:33 — REGNUM Представитель Министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан в среду, 25 сентября, заявил, что «ложь США рассыплется перед фактами и правдой». Это заявление в связи с «синьцзянским вопросом» он сделала на ежедневно проходящем брифинге в Пекине, передает агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Китая решительно выступает против американской «лжи» после того, как Соединенные Штаты, а вместе с ними и еще более 30 стран на сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник «осудили» так называемую «ужасную кампанию репрессий» Китая против мусульман в западной провинции Синьцзян.

Напомним, Китай находится перед лицом нарастающего осуждения за его предполагаемое преследование мусульманских меньшинств. По оценкам Государственного департамента США, от 800 тыс. до 2 млн тюрков-мусульман, включая уйгуров, этнических казахов, киргизов и других, содержатся «лагерях перевоспитания». В Китае в ответ на эти обвинения утверждают, что речь не идет о массовых репрессиях, а о борьбе с терроризмом.