25 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Анатолий Кошкин, , 11:16 — REGNUM Российские СМИ распространили высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в ответ на вопрос студента Высшей школы экономики о «вероятности передачи Японии ряда островов южной части Курил». Как сообщило ТАСС, агентство получило запись беседы Пескова со студентами этого учебного заведения от одного из участников встречи.

Наши острова Иван Шилов © ИА REGNUM

В отличие от предыдущих витиеватых и подчас двусмысленных высказываний пресс-секретаря на эту тему, на сей раз, он был вполне четок и откровенен. «В нынешней ситуации это практически невозможно», — сказал Песков. Следует признать логичными и определенными и обоснования невозможности для нашей страны идти на необоснованные и чреватые серьезными издержками в плане обеспечения военной безопасности России территориальные уступки нашей соседке — Японии.

Он напомнил, что у Токио есть союзнические обязательства перед американцами, предполагающие, что США имеют право «размещать различные объекты военной инфраструктуры в любой точке Японии, по сути, не спрашивая на то разрешения Токио». Отрадно, что понимание этой ситуации углубляется в сознании представителей верхних эшелонов власти нашей страны в отличие от тех, кто еще недавно, во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, бездумно допускали возможность или продать Курильские острова, или «подарить их японцам» в расчете на «иеновые дожди» над Россией.

Авианосец на американской базе в порту города Йокосука. Япония

Тем не менее Песков подтвердил политическую волю президента заключить мирный договор с Японией, названной «важным великим соседом России».

«Мы прекрасно понимаем, и у президента Путина здесь есть четко выраженная политическая воля, что нам надо искать пути заключения мирного договора с Японией, и эти попытки, эта работа будет продолжена, потому что это в наших интересах», — сказал официальный представитель Кремля. И добавил: «То, что было в прошлом, осталось в прошлом. Нам нужно вместе смотреть в будущее. Мы этого хотим, премьер-министр Синдзо Абэ этого хочет, многие члены его кабинета разделяют это желание, но это очень и очень сложно», — резюмировал он.

Следовало бы, на наш взгляд, пресс-секретарю пояснить, что «очень и очень сложно» не для Москвы, а для Токио, ибо для подписания договора японское правительство должно отказаться от своей многолетней, по сути, реваншистской политики, нацеленной на пересмотр признанных странами-победителями итогов Второй мировой войны. Как известно, сформулированная министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и, как утверждают некоторые японские СМИ, одобренная Советом безопасности России позиция предусматривает курс на требование от Японии признания того, что по итогам войны «четыре северных острова» (южные Курилы) стали территорией России.

Группировки японских войск в Маньчжурии и Северной Корее были разгромлены Советскими войсками

И еще. Как уже неоднократно доводилось отмечать, «мирный договор» в понимании Токио вовсе не необходимый для поступательного развития отношений двух соседних стран и народов документ, а всего лишь инструмент удовлетворения политических амбиций японского руководства и лично премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Который, по сути, превратил идею «возвращения северных территорий» в своеобразную «священную корову», отказаться от которой японцы якобы не могут. Однако и здесь позиции правительств двух стран, мягко говоря, не совпадают. В Москве, хотелось бы верить, начинают признавать, что нашим странам и народам нужен не явно ставший через 75 лет после окончания войны анахронизмом «мирный договор», а нацеленное на перспективу соглашение о всемерном развитии добрососедства и сотрудничества.

Не об этом ли говорил недавно глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, отмечая, что «мирный договор России с Японией должен включать не только нынешний уровень двусторонних отношений, но также и ориентиры их дальнейшего развития»? Вот только разделяют ли в Токио такую позицию? Судя по первым высказываниям нового министра иностранных дел Страны восходящего солнца, пока нет. Ибо по-прежнему целью «мирного договора» определяется реализация «базовой позиции» Японии, а именно «возвращение северных территорий». Ну, а ответ Москвы вынесен в заголовок этих заметок.

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