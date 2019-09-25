Ашхабад, , 11:15 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов открыл заседание Халк Маслахаты (Народный совет) республики, сообщает 25 сентября агентство «Туркмения сегодня».

Туркмения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В общенациональном форуме принимают участие делегаты всех регионов республики, парламентарии, представители политических партий, общественных организаций, а также послы Туркмении за рубежом.

Участники заседания обсуждают приоритетные задачи развития страны и реформы направленные на благополучие народа. В рамках своего выступления глава государства затронул широкий сектор вопросов развития Туркмении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября на заседании Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов присвоил звание Героя Туркмении российскому космонавту Олегу Кононенко и постпреду республики при ООН Аксолтан Атаевой.

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