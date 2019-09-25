Ростов-на-Дону, 25 сентября 2019, 11:15 — REGNUM Эксперты отмечают устойчивую позицию губернатора Ростовской области Василия Голубева согласно данным рейтинга глав регионов РФ, опубликованного экспертной группой «Минченко консалтинг».
В рейтинге Голубев оказался в «жёлтой зоне», на четвёртом месте. Согласно оценке экспертов, его балл устойчивости — 12.
В комментарии к рейтингу отмечается, что «Голубеву удалось провести успешную модернизацию инфраструктуры после ЧМ по футболу, при отсутствии федеральных конфликтов и значимых неурядиц в местных элитах».
ИА REGNUM напоминает, что Голубев занял пост главы областной администрации в 2010 году. В 2015 году он победил на губернаторских выборах, получив более 78% голосов избирателей.
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