Хартум, , 11:11 — REGNUM Тысячи демонстрантов собрались на митинг в столице Судана, Хартуме, выступая против насилия со стороны сил безопасности в отношении студентов, участвовавших в демонстрации в городе Ньяла в воскресенье, 22 сентября. Об этом сообщает VOA Africa.

По информации журналистов, воскресный митинг против высоких цен и нехватки хлеба завершился тем, что силы безопасности применили боеприпасы и слезоточивый газ, ранив более 20 человек.

Ответная акция протеста против насилия со стороны полиции началась в понедельник, 23 сентября 2019 года. Один из протестующих, Мохамед Али, заявил что ответственность за насилие в Судане — на законодательстве.

Он сказал, что то, что произошло в Ньяле, происходило в разных городах Судана не раз, потому что у силовиков сложилось жестокое мышление, которое поддерживалось прежним режимом. По словам Али, виновных следует судить и восстановить законность.

В воскресенье премьер-министр страны Абдалла Хамдок объявил о создании независимого комитета для расследования нападения на демонстрантов силами безопасности в июне 2019 года. В результате этого нападения в Хартуме погибли десятки сторонников демократии.