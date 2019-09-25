Анкара, , 11:05 — REGNUM Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации, прошедшей в провинции Ширнак, об этом 25 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Конфликт продолжается уже 30 лет, за годы противостояния в кровопролитных сражениях погибли свыше 40 тыс. человек, в том числе мирные граждане.

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