Абакан, , 11:03 — REGNUM Коммунист Валентин Коновалов, возглавивший Хакасию в ноябре 2018 года, занимает 27 позицию из 68 по количеству ботов в Instagram. Рейтинг губернаторов по доле ботов среди подписчиков обнародовал Центр политической конъюнктуры.

Всего у Валентина Коновалова в Instagram 41,1 тыс. подписчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером этого рейтинга стал глава Тувы Шолбан Кара-оол (63% ботов). Он обогнал мэра Москвы Сергея Собянина (53%).

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